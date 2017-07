Ajavaod: Kõveraks väänatud Eesti (ETV 2011)

Meie reisimist ja autosid armastava rahva jaoks on maakaart või turismiskeem iseenesestmõistetav abimees, et jõuda õiget teed pidi ühest punktist teise. Mõne elukutse puhul on kaardid ja atlased igapäevased töövahendid. Aga kaarte on koostatud ka nii, et nende järgi liikudes võib soovitud kohta kaua otsida või jõuda paika, mida kaardi järgi olemas ei olegi. Kaartide moonutamine oli veel üsna hiljuti lausa omaette amet. Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.