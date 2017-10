11 000 aastat hiljem, 6/10: Otsus on lõplik (ETV 2008)

Õigust on mõistetud tuhandeid aastaid - ka siin, Eestis. Meie praegune õigussüsteem on kirju muster, milles vilksatab ka väga iidseid põhimõtteid. Et siinsel pinnal valitses korraga mitu võimu, on kehtinud õiguski olnud erinev rikaste ülikute ja õigusteta talupoegade tarvis. Elu pealinnas ja elu mõisas käis eri reeglite järgi. Kui reformatsiooni järel hakkas Eestis levima lugemisoskus, õppis talurahvas aegapidi lugema ka seaduseraamatuid. Üheks seaduse väärtõlgenduse protestiks kujunes näiteks Mahtra sõda. Praegu asub Eesti Riigikohus Tartus. Kuuendas saates uurime Eesti õigusemõistmise kujunemist. Autor Indrek Treufeldt, režissöör Maarika Lauri, toimetaja Tiina Kaalep.