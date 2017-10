11000 aastat hiljem (Foto: )

11 000 aastat hiljem, 7/10: Raha tegemine (ETV 2008)

Erinevad ajahetked ja olud on eestlastele andnud võimaluse rikkaks saada. Näiteks 19. sajandi lõpul õnnestus hakkajamatel jõukust koguda linakasvatusega ja siin-seal Mulgimaal kerkisid kaunid puuhäärberid, mis pidid olema võrreldavad sakslaste rajatud mõisahoonetega. Eesti riigi rajamisega tuli oma raha ja ka oma majanduspoliitika, mida aeg-ajalt raputasid maailma majanduskriisid. Kahe sõja vahel, kui Soomes kehtis alkoholi keeluseadus, oskasid Põhja-Eesti ettevõtlikud rannainimesed salaalkoholi müügiga korralikult teenida. Uued võimalused kiiresti jõukaks saada tulid alles taasiseseisvumisel, rahareform pakkus kindla, korrastatud ruumi äritegevuseks. Praeguseks on suur osa üheksakümnendate alul alguse saanud edukatest ettevõtetest välismaalastele müüdud. Sarja järjekordses osas vaadeldakse, kuidas tehakse Eesti raha Saksa rahapajas ja uuritakse, kuidas eestlased eri aegadel on rikkaks saanud ning milline on olnud Eesti Panga roll majanduselu korraldamisel. Kas rikkuse toovad muutunud olud või kellegi eriline andekus? Autor Indrek Treufeldt, režissöör Eva-Katariina Taimre, toimetaja Tiina Kaalep.