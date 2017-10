11 000 aastat hiljem, 5/10: Nagu orkester (ETV 2008)

Eesti parlament sai endale väärika parlamendihoone 1920. aastate algul, mis oli omal ajal moodne, ajastutäpne, suursugune ja õiges kohas. Ka täna rõhutab see maja, kui tähtis on enesest lugu pidada, hoides meeles rahva poolt antud mandaati. Taasiseseisvunud Eesti parlamendil oli raske alustada, ent sajad seadused nõudsid ja ootasid tegemist. See ajajärk on möödas. Mis on tänase parlamendi ülesanne olukorras, kus pettunud inimeste koor skandeerib ümber maja? Kas ka täna esindab parlament meid kõiki - kogu rahvast? Kas parlament peaks olema kasvõi mõnes asjas ühtne, mängima sama teost ja alluma ühele dirigendile? Mis on õigupoolest teos, mida mängitakse ja mida peab tegema dirigent? Saate autor Indrek Treufeldt, režissöör Tarvo Mölder, toimetaja Tiina Kaalep.