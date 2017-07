XXXI Pärnu filmifestival. Naine ja liustik (Eesti 2016)

Autor Audrius Stonys (Leedu). Leedulanna Aušrast on omatahtsi valinud üksinduse ja laulatanud end ürgse loodusega. Vapper naine elab 3500 meetri kõrgusel Tian Shani mäestikus, kus laiub tohutu Tuiksu liustik. Globaalne kliima soojenemine sulatab halastamatult liustiku jääd, paljastab eelajaloolisi kivimikihte. Väike inimene püüab kaduvlühikese elu jooksul looduse igavikulisi protsesse dokumenteerida. Aušrast on pühendunud teadlane ja tema salasoov on majesteelike ning maaliliste Tian Shani mägede embuses oma elu viimase leheküljeni vastu pidada.