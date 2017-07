XXXI Pärnu filmifestival. Spandex Sapiens (Soome 2015)

Autor Oskari Pastila (Soome). Eesti keeles puudub siiani sõna, mis kirjeldaks Michael Majalahti turnimist mustkunsti ja maadlustsirkuse piiril. Pakume, et Michael on “maadluskunstnik”. Kanadas üles kasvanud ja nüüd Soomes elav mees vaatab ennast kõrvalt ja püüab oma ainsast elust kujundada kunstiteost, kus peale tema on tegelasteks ka partnerid areenilt. Intiimseks läheb film siis, kui 40-aastane “maadluskunstnik” ja rockstaar Michael armub naismaadleja Jessicasse... Filmile eelneb kommentaar.