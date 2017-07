Autor Peter Entell (USA). Ameeika filmilooja Peter Entelli esivanemad on pärit Ukrainast, sealsest sajanditagusest juudikogukonnast. Nüüd, mil riik on kaheks kistud, elavad Peteri sugulased kahel pool rindejoont. Hoolimata pidevast raketitulest ja iga päev langevatest kaasmaalastest, on filmilooja lähedastel õnnestunud rahulootust mitte kaotada. Nemadki on oma elust tagasihoidlikud ja inimnäolised kunstiteosed kujundanud. Filmile eelneb kommentaar.