Välisilma dokk Marine Le Pen võimu väraval (Marine Le Pen's Rise to Power, Prantsuse 2017)

Alates tähelepanuväärsest ilmumisest Prantsusmaa poliitikasse presidendivalimiste teises voorus 2002. aastal, on Marine Le Pen teinud läbi kiire tõusu. Nüüd on ta presidendiametile lähemal kui kunagi varem ja teeb kõik oma Rahvusrinde deemonliku maine parandamiseks. Kuid kas partei uue imago taga on siirus või populistlik oportunism? Millised on Marine Le Peni tõelised eesmärgid? Kas ta kaasvõitlejad oskavad seda öelda?