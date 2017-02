Välisilma dokk Angela Merkel: ootamatu (Angela Merkel The Unexpected, 2016) (Foto: Pressimaterjalid)

Ta on planeedi kõige mõjukam naine, uus Raudne Leedi, keda ühed kardavad ja teised vihkavad, aga temaga peab alati arvestama. Kuid kes ta siis on? Milline on lugu teada-tuntud loo taga? Intervjuudest lapsepõlvesõprade, pikaaegsete kaaslaste, ärimeeste ja poliitikutega selgub, kuidas Ida-Saksa pastori tütar töötas end Tuhkatriinuna üles, päris tippu.