Ajakirjanik Paul Moreira on 12 aastat Iraagi risti-põiki läbi reisinud. 2003. aastal filmis ta seal kohalikke Ameerika okupatsiooni algusaastatel ja nüüd on ta jälle Iraagis, et nad üles otsida. Nende lood aitavad mõista, kuidas aitas ameeriklaste suhtumine vastupanuliikumisse tekkida ISIS-el ja miks on Iraak muutunud sedavõrd killustatud riigiks. Selgituse leiab seegi, kuidas Iraagi sündmused põhjustasid rünnakud Euroopas.