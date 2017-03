Välisilma dokk Lapssõdurite uus amet (Child Soldiers New Job, Taani 2016)

On hästi teada, et sõjalistest erafirmadest on saanud maailma konfliktikolletes olulised mängurid, kes ei tarni üksnes kaupu, vaid pakuvad ka sõjapidamisteenuseid. Suur osa mitte ainult logistikast, vaid ka tegelikust võitlusest on antud üle erafirmadele, mille eesmärk on mõistagi maksimaalne kasum. Nii palkavad nad maailma kõige vaesematest osadest odavat tööjõudu, mille seas on kõige kurvema näitena ka endised lapssõdurid.