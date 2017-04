Välisilma dokk Kes on Wilders? (Who is Wilders? A Life Behind the Mask, Hollandi 2017) (Foto: Pressimaterjalid)

Nüüd on teada, et Geert Wildersi Vabaduspartei saavutas Hollandi 15. märtsi valimistel kesise tulemuse, kuigi ühed ootasid ja teised kartsid just neilt valimistelt otsustavat pööret. Kes on see Hollandi kõige tuntum populist, islami- ja Euroopavastane, kes elab viimased kümme aastat pideva kaitse all? Messias, märter või prohvet? Mis on teda inimese ja poliitikuna kujundanud ning mis on tiivustanud või pärssinud Wildersi poliitilist edu?