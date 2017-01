Kes on Donald Trump? Alates lapsepõlvest Queensis, kus isa õpetas teda „tapjaks“ saama, on ta tõusnud läbi võitude ja kaotuste kinnisvaramoguliks ning teletäheks ja valitud nüüd ka ülimalt ebatavaliseks presidendiks. Film võtab vaatluse alla võtmehetked, mis on Donald Trumpi kujundanud, ja omadused, mis ta nüüd Valgesse Majja kaasa võtab.