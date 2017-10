Kuidas jätta sõda selja taha ja jõuda rahuni, kui Colombia verine konflikt on kestnud pool sajandit, nõudnud miljoneid ohvreid ning uus põlvkond ei tunnegi paremaid olusid? Colombia Revolutsioonilised Relvajõud (FARC) ja riik on olnud pool sajandit sõjajalal, valetanud ning mõrvanud, kuid jõudnud nüüd lõpuks rahulepinguni. Ajakirjanik Natalia Orozco uurib, mis on selle hind.