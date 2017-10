Kuigi otsesed rünnakud ajakirjanike vastu on Putini Venemaal harvemaks jäänud, on leitud sõltumatu ajakirjanduse lämmatamiseks teisi vahendeid. Ka 2010. aastal asutatud telekanal Dožd on sunnitud pidama visa võitlust ellujäämise eest, sest võimu kriitikute viimase kantsina, avaldatakse neile tugevat majanduslikku ja moraalset survet.