Alates protestimeeleavalduste algusest 2011. aastal, on Süürias kadunud kümneid tuhandeid mehi, naisi ja lapsi salajastesse vanglatesse, kus inimesi mõrvatakse, näljutatakse ning piinatakse. Ellujäänud tunnistajad ja sõjaroimade uurijad peavad seda kuriteoks inimsuse vastu ning on smugeldanud riigist välja ligi 600 000 lehekülge Assadi režiimi dokumente, lootes alustada kohtuasja, mis võiks sarnaneda Nürnbergi protsessiga. ÜRO on seni Venemaa ja Hiina vetostamise tõttu võimetu midagi ette võtma, kuid on ka teine tee...