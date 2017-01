Välisilma dokk Salarevolutsioon (The Secret Revolution: Women in Saudi Arabia, Saksa 2016) (Foto: Pressimaterjalid)

Saudi Araabias määrab inimeste igapäevaelu riigi ametlik usk, islami ultrakonservatiivne haru vahhabism, mille all kannatavad emantsipeeruvas maailmas kõige enam naised. Ent nüüd kostab ka seal üleskutseid muutustele ning kogu vastupanust hoolimata on mõned naised saavutanud ka tööalast ja poliitilist edu. Film portreteerib kolme teerajajat – peatoimetajat, juristi ja poliitikut -, kes soovivad oma ühiskonda ümber kujundada.