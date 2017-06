"Raudmees" on dokumentaalfilm legendaarsest krossisõitjast Andres Krestinovist. Atraktiivsete arhiivikaadritega ja Andrese meenutustega vürtsitatud lood nõukogude ajast tänaseni. 3-kordne NL ja 21-kordne Eesti meister on stardijoonel veel ka täna, 53-aastasena, just sellessamas filmis!