Loodusdokk Uus-Meremaa, 2/3: Äärmuslikud olud (Wild New Zealand, Inglise/Saksa 2016)

Loodusdokk Uus-Meremaa (Wild New Zealand, Inglise/Saksa 2016) (Foto: )

Uus-Meremaa kõige äärmuslikumad olud valitsevad Lõunasaarel, mis jääb Antarktika poole, "möirgavatele neljakümnendatele" laiuskraadidele. Siin kerkivad järsud Lõuna-Alpid ja siin elutsevad üliintelligentsed papagoid ning hammastega teod. See on lugu Uus-Meremaa kõige metsikumatest paikadest ja kõige visamatest loomadest, kes peavad leidma erakordseid lahendusi, et ületada karmi elu raskusi.