Dokfilm Gaasirelv (The Gas Weapon, Rootsi 2014)

Nõukogude Liit rajas ida ja lääne vahel gaasitorude võrgu ühe majandusliku hoovana, kuidas idabloki satelliitriike koos hoida. Kuid hiljem avas Saksamaa idapoliitika võimaluse tarnida nõukogude gaasi ka Lääne-Euroopasse. Just siis sõnastas Kreml põhimõtted, kuidas kasutada “gaasirelva” poliitilise tööriistana. Nüüd on see relv olnud piitsa ja prääniku poliitikas aktiivselt kasutusel ning Ukrainast on saanud Taaveti ja Koljati võitluse eesliin.