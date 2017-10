Dokfilm Moeohvrid (Fashion Victims, Saksa 2011)

Rõivaste ja jalanõude tootmisel kasutatakse üha enam tervist kahjustavaid materjale - seega puutume pidevalt kokku mürgiste ainetega. Põhjuseks on ülemaailmne kaubandus, tohutu hinnasurve ja mood, mis riiklikule kontrollile ei allu. Kõik suuremad rõivaketid lasevad oma toodangu valmistada Bangladeshis, Hiinas või Indias, kuna seal on madalamad palgad ja lõdvad keskkonnaseadused. Kuid mitte ainult need riigid ei mürgita inimesi, ka tekstiilitöölised ja tarbijad Euroopas puutuvad üha sagedamini kokku kemikaalidega ning haigestuvad.