Alastair Bruce on olnud kõik hooajad "Downton Abbey" filmigrupi nõustaja ajaloolise etiketi alal. Nüüd on ta valmis tutvustama ka vaatajatele aristokraatliku seltskonna kombeid ja arusaamu.Kuidas süüa? Kuidas riietuda? Kuidas abielluda? Võttegrupp ja näitlejad näevad päevast päeva samasugust vaeva nagu omal ajal suure härrastemaja arvukas teenijaskond, et iga pisiasi vastaks täpselt nõuetele.