Dokfilm Maisihullus (Der Mais-Wahn - Eine Pflanze zwischen Profit und Hunger, Saksa 2014)

Mais on nii populaarseks muutunud, et see katab rohkem põllumaad kui ükski teine põllumajanduslik produkt. Nõudmine on tohutu: Saksamaal toodetakse sellest biogaasi ja elektrit, USAs kasutatakse etanooli valmistamiseks ning üle maailma toidetakse maisiga lihatööstuse jaoks kanu ja sigu. Maisi hinda, mis on plahvatuslikult kasvanud, mõjutavad tugevalt nafta hind, maailma isu lihatoodete järele ja põllumajanduslike kontsernide huvid.