Dokfilm Sõjamiilid - rahumiilid (Miles and War, Saksa/Šveitsi 2012)

Tänapäeva sõjad on muutunud järjest keerukamaks ja arusaamatumaks. Tihti saavad need alguse kohalikest konfliktidest, kuid neil on võitluses maade ja ressursside pärast üleilmsed tagajärjed. Seepärast ongi vaja rahvusvahelisi erakonsultante, kes oskavad keelt, on diskreetsed ja oskavad kontakte luua. Anne Thoma film portreteerib kolme rahusobitajat, nende lootusi ja pettumusi ning väheseid rõõmuhetki.