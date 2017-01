Doksari Oivalised loomavanemad, 2/3: Kahekesi kergem (Animal Super Parents, Inglise 2015)

Kuigi mõned loomad kasvatavad järglased üksi üles, on tihti mõistlik jagada vanemlikke kohustusi isa ja ema vahel. Polaarrebased töötavad kahes vahetuses, et näljast pesakonda ära toita. Adeelia pingviinid ei tohi mune viieks minutikski üksi jätta, niisiis peavad isa- ja emalind kordamööda hauduma. Kapi suulad toovad ühe pesitsusaja jooksul poegadele 50 kilo poolseeditud kala - üksikvanemad ei saaks sellega hakkama. Mis on aga see, mis sunnib vanemaid otsustama, kas jääda või minna? Eriti kui tegemist on isaga.