Rwanda genotsiidist, mil hutud tapsid lühikese aja jooksul üle 800 000 tutsi, on möödas 20 aastat, kuid haavad on visad paranema. Kuidas elada kõrvuti mõrvarite ja vägistajatega, kes on hävitanud terved suguvõsad ning põletanud maha nende külad? Ometi teavad kõik, et ainus võimalus on leppimine ja andestamine, ning seegi on juba pool võitu.