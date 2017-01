Keegi ei tea täpselt, kust ebolaviirus on tulnud, kuid kindel on see, et tegemist on ühe kõige nakatamisvõimelisema tapjaviirusega, mida teadus tunneb. Haigestunute ring laieneb väga kiiresti. Nüüd otsivad kogu maailma teadlased ja arstid pingsalt ravimeetodeid ning filmis kuuleb ka vahetuid selgitusi, mida tähendab sellesse hirmsasse tõppe nakatuda - ja ellu jääda.