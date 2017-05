Dokfilm Viru. Vabaduse saatkond (Eesti 2013)

Dokumentaalfilm ühe erakordse ehitise ajaloost. Viru hotell on midagi enamat kui lihtsalt hoone - see on monument ja ikoon. Hotelli sisemus peidab endas lugusid nendest, kes seda maja ehitasid ja kes on seal viibinud. Film vaatleb Viru hotelli fenomeni, poliitilist tähtsust ja märgilist tähendust. Sõna saavad Sofi Oksanen, Maimu Berg, Eva Lille, Kuno Plaan jt tuntud inimesed.