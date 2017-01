Loodusdokk Uus-Meremaa, 1/3: Kauge ja kõrvaline (Wild New Zealand, Inglise/Saksa 2016)

Loodusdokk Uus-Meremaa (Wild New Zealand, Inglise/Saksa 2016) (Foto: )

Uus-Meremaa loomastik on olnud muust maailmast eraldatud dinosauruste aegadest saati ja arenenud omapäraseid teid pidi: pingviinid elutsevad metsas, kiivid munevad hiiglasuuri mune ja karjakoeradki lendavad helikopteriga. Lisaks on Uus-Meremaa üks geoloogiliselt aktiivsemaid maid maakeral. Kõik need iseäralikud loomad ja ka visad inimesed peavad tõusma nende ülesannete kõrgusele, mida ilus ja nõudlik kodukamar neile esitab.