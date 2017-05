Dokumentaalfilm põhjapõtradest, naftast, poliitikast ja luulest. Lugu Lääne-Siberi taigas elavast metsaneenetsi põhjapõdrakasvatajast ja luuletajast Juri Vellast, kes püüab tõestada, et ka üksikisikul on võimalik põliselanike elukeskkonda hävitavale suurvõimule vastu seista. Autor on Liivo Niglas. Tootjad F-Seitse OÜ ja MP DOC.