Loodusdokk Planeet Maa II, 1/7: Saared (Planet Earth II, Inglise 2016)

1. osa. Kauged saared pakuvad pelgupaika kõige kummalisematele ja haruldasematele loomadele maakeral. Saareelul on paraku alati oma hind. Galápagose saartel peavad meriiguaanid esimesest elupäevast peale põgenema madude eest, selleks et ellu jääda. Subantarktilisel Zavodovski saarel on elu veel keerulisem. Pooltteist miljonit pingviini ähvardab iga päev oht, et tugevad lained võivad nad vastu kaljusid puruks peksta, kui nad saarele tulevad või sealt lahkuvad.