Loodusdokk Patagoonia - loodus ja inimesed, 1/3: Tuli ja jää (Wild Patagonia, Inglise 2015) (Foto: Pressimaterjalid)

Loodusdokk Patagoonia - loodus ja inimesed, 2/3: Kuumus ja tolm (Wild Patagonia, Inglise 2015)

Andide tipust puhub halastamatu tuul üle kuiva Patagoonia kõrbe itta. See on omapärane maailm, kus näeme kõrgejalgseid maarasid ja kõrbes elutsevaid pingviine ning oleme tunnistajaks väikeste guanaakode esimestele ebakindlatele sammudele. Vaprad inimesedki on kõrbes endale kodu loonud.