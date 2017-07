Doksari Meie maailm, 6/12: Sädemete jõed (ETV 2016)

Gruusia pole mitte ainult veini ja kõrgete mägede maa, vaid seal voolab 25 000 jõge. Vulisev vesi on rikkus, mis on teinud riigist paljude investorite sihtkoha. Kuigi juba praegu tuleb 80 protsenti Gruusia elektrist hüdrojaamadest, siis lähitulevikus on kavas rajada rohkem kui 100 uut jaama. On vähe teada fakt, et viiele hüdrojaama arendusele on oma toeka õla alla pannud ei keegi muu, kui Eesti üks rikkaim ärimees Oleg Ossinovski.