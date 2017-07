Doksari Meie maailm, 7/12: India – teel tippu (ETV 2016)

India on endiselt koduks ligi kolmandikule maailma kõige vaesematest inimestest, kuid läbi infotehnoloogilise arendustegevuse püüab riik sellest staatusest vabaneda. IT-sektoris loodud rikkus on aidanud käima tõmmata majandusmootori ja teinud Indiast maailma ühe kiiremini kasvava majandusega riigi. Viimase 20 aasta jooksul toimunud murrangut selgitavad vaatajatele üleilmselt kuulsad India IT-gurud, kes on pannud nurgakivi sellistele ettevõtetele nagu Infosys ja Genpact. Autor Eeva Esse, režissöör Rahel Selge.