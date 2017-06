Doksari Meie maailm, 4/12: Kolm juveeli (Eesti 2016)

„Kolm juveeli“ viib meid budistlikku Kambodžasse, et rääkida kolme eri põlvkonna naise lood. Nad on pärit samast külast ja nende suurim kirg on traditsiooniline dharma laul, kuid saatus on neid erinevalt kohelnud. Peategelane, 35-aastane Srey Oun on jäänud vallaliseks ja loobunud oma unistusest minna pealinna traditsioonilist muusikat õppima, et aidata oma vanematel raskete maatöödega toime tulla.