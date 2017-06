Kui üle maailma on populaarsemateks mobiilirakendusteks sotsiaalmeediaäpid Whatsapp, Facebook, Instagram ja Snapchat, siis Keenia on koht, kus mobiiltelefonidega saab muuta inimeste elu paremaks. See on koht, kus mobiilirakendus muudab maailma. Ja selleks pole vaja isegi nutitelefoni. Autor Tiiu Laks, režissöör Märten Vaher.