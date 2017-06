Doksari Meie maailm, 1/12: Turu majandus (ETV 2016)

Selleks, et pered nälga ei jääks, saatsid 10-aastaste Abebe ja Ashenafi vanemad nad Addis Abeba tänavatele kingapuhastajateks. Abtu on orvust käskjalg, kelle veri vemmeldab nagu igal teismelisel. Kolme lapse ema Bertukan tassib igapäevaselt rahateenimiseks seljas endast raskemat koormat. Mulugeta on haritud giid, keda turistid saavad usaldada. Kõiki neid etiooplasi ühendab Aafrika suurim turg - Mercato. Dokumentaalfilm "Turu majandus" jälgib viie tavalise inimese tööpäeva Aafrika suurimal väliturul, kus valge turist on harv nähtus. Autor Kristo Elias, režissöör Mihkel Ulk.