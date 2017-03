Looduse võimsad vaatemängud - suured muutused looduses

Tegemist on kolme eriti suure muutusega looduses: Uus-Inglismaa sügisvärvid, Okavango delta üleujutus (kõrbest vetevallaks) ja Teravmägede muutumine jääkuningriigist elurikkaks tundraks.

1. osa: Uus-Inglismaa

Uus-Inglismaa pakub kõige imelisemat värvide muutumist maakeral, kui suve roheline asendub sügise kuldsete ja leekpunaste toonidega. Filmis vaadeldakse, kuidas puud tegutsevad metsaasukatega käsikäes, et luua uhket värvide pillerkaari. Põdrad, okassead, karud, vöötoravad, lõgismaod ja igasugu röövikud mängivad kõik oma olulist rolli, aga üllataval kombel on metsa enda värvikus sündinud kobraste, sipelgate ning inimeste koostöös.

2. osa: Teravmäed

Teravmägedel valitseb mitu kuud täielik pimedus. Karmil talvel langeb temperatuur miinus 50 kraadini. Kui aga päike jälle välja ilmub, muutub loodus nagu imeväel ja jäisest maailmast saab elurikas tundra, kus kasvavad omapärased taimed ning liiguvad polaarrebased, jääkarud ja põhjapõdrad. Arktika loomade ja Teravmägesid ümbritseva ookeani vahel on tugev side.

3. osa: Okavango

Okavango delta on maailma suurim sisemaadelta ja üks liigirikkamaid paiku Aafrikas. Ometi asub see lopsakas soine ala keset suurt ja üksluist Kalahari kõrbet. Jälgides jõehobusid, paaviane, leoparde ja elevante näeme, kuidas iga-aastane üleujutus muudab maastikku ja mõjutab loomade elu. Tänu üleujutusele ongi tekkinud see erakordne delta.

Seasonal Wonderlands, Inglise 2016. Loodusdokk on eetris alates 8. aprillist laupäeviti kell 18.40, kordus P päeval.