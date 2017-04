Okavango delta on maailma suurim sisemaadelta ja üks liigirikkamaid paiku Aafrikas. Ometi asub see lopsakas soine ala keset suurt ja üksluist Kalahari kõrbe. Jälgides jõehobusid, paaviane, leoparde ja elevante näeme, kuidas iga-aastane üleujutus muudab maastikku ja mõjutab loomade elu. Tänu üleujutusele ongi tekkinud see erakordne delta.