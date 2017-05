Sarja teine osa on pühendatud jahipidamise raskustele Arktikas, kus sesoonsed muutused on suuremad kui kusagil mujal. See tähendab, et muutuvad nii olud, strateegia kui ka saakloomad. Arktika tippkiskjatel – hundil, polaarrebasel ja jääkarul – ei jää muud üle, kui muutuva maailmaga kohaneda, kasutades maksimaalselt ära häid aegu ning elades üle halvad ajad.