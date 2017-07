Loodusdokk Jaht, 1/7: Raske väljakutse (Hunt, Inglise 2015) (Foto: )

Loodusdokk Jaht, 6/7: Võidujooks ajaga (Hunt, Inglise 2015)

Mererand on dünaamiline piir maa ja mere vahel. See maailm, mida valitsevad looded ja lained, muutub pidevalt. Võimalused ei kesta siin kaua, seepärast tuleb jahipidajatel kiiresti tegutseda. Rand on ainus paik maakeral, kus õhus, maal ja vees tegutsevad röövloomad kokku saavad. Delfiinid, kõndivad kaheksajalad, nutikad ahvid ja küürvaalad tulevad siia jahti pidama. Kõige tähtsam on õige ajastus.