Loodusdokk Jaht, 1/7: Raske väljakutse (Hunt, Inglise 2015) (Foto: )

Loodusdokk Jaht, 7/7: Elu koos röövloomadega (Hunt, Inglise 2015)

Sarja viimane osa keskendub teadlastele, kes töötavad looduse ja loomade kaitsel. Üha kasvava rahvastikuga Indias sagenevad konfliktid tiigrite ja inimeste vahel. Valitsuse plaan on maksta inimestele, et nad koliksid tiigrite maadelt mujale. Aafrikas tuleb kaitsta niihästi masaide eluviisi ja tavasid kui ka lõvisid. Raskes olukorras on ka hüäänkoerad ja gepardid, keda ohustab elupaikade kahanemine ning salaküttimine.