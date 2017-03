Eesti lood: Täideviija

Portreefilm Eesti Vabariigi kohtutäiturist Risto Sepast. Lugu meie praeguse ühiskonna ühest vihatuimast ametist ja inimesest, kes pealtnäha karmi fassaadi varjus teeb oma tööd suure südamega ning täidab ülesandeid, mis talle avaliku võimu esindajana on pandud. Mis imeloom see kohtutäitur küll on ja miks me teda üleüldse ei salli?

Roald Johannsoni dokumentaalfilm annab suurepärase võimaluse piiluda meie kohtutäiturite reaalsesse ellu. On teada-tuntud tõde, et nad ei armasta eriti avalikku tähelepanu, pigem on isegi reegel, et ei jagata intervjuusid ega selgitusi oma tööde ja tegemiste kohta. Seda enam on tähelepanuväärne, et filmitegijad pääsesid ligi täituri töö kõige põnevamatele ja atraktiivsematele ettevõtmistele. Režissöör Roald Johannson. Tootja John Rambo OÜ.