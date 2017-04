Kahe sõbra, leidur Anni ja munk Harri taskutes on vaid tuul ning pöörased ideed maailmamuutmisest. Mõlemad püüavad integreerida oma ideid igapäevaellu, et teha sellest maailmast üks ausam, helgem ja parem paik elamiseks. Annit ja Harrit ei heiduta ka fakt, et nende ideed on vastuolus olulisimate elu- ja füüsikaseadustega. Režissöörid Kaido Veermäe ja Marianne Kõrver. Tootja Klaasmeri OÜ.