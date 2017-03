Ema ootab koju poega. Poega, kellelt võeti segastel põhjustel vabadus India ookeani vetes ja kes ootab juba mitmendat aastat kohaliku kohtu otsust Lõuna-India vanglas, saatusekaaslasteks brittidest, ukrainlastest, hindudest ja kaasmaalastest laeva meeskonnaliikmed. Kui pikaks kujuneb elu põrgulikuim võitlus mehel, keda Eesti kaitsevägi on autasustanud riigi kõrgeima teenetemärgiga lahinguliste teenete eest kaugetel maadel? On see kõik juhus või kellegi korraldatud? Uurime seda, rännates aja teel läbi India. Puzhalist Paldiskisse.