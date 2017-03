Loomaaiaskäik on pidupäev. See on koht, kus lõvi ja jänes elavad rõõmsalt kõrvuti ning lasterong teeb uljaid ringe. Paljud aga ei tea, et loomaaed on avatud 365 päeva aastas ning niisamuti nagu loomad, ei puhka ka nende eest hoolitsevad inimesed. Film avab legendaarse Tallinna Loomaaia kirju varjatud poole ning räägib loomadest ja inimlikkusest. Režissöör Marta Pulk, operaator Sten-Johan Lill, montaažirežissöör Martin Männik, helilooja Ann Reimann, helirežissöör Tarvo Schmeimann. Tootja Kinosaurus Film OÜ.