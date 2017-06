Eesti lood 14, 11/12: Jaanipäev (Eesti lood, Eesti 2016)

„Oh, keeruta-lennuta linalakk neidu…” Eesti inimene peab saama jaanipäevaks Saaremaale sõita! Pühadele vahetult eelnevatel päevadel ootavad kümned tuhanded inimesed Virtsus kilomeetritepikkuses järjekorras tunde, et pääseda praamile. Nii moodustavad need täiesti võõrad inimesed ühise hiigelsaba. Meie filmi tegelasteks on nii jaanipäevaks Saaremaale ruttajad kui ka põlised virtsulased, kes ei kujuta ette elu ilma praamisabata. Sellega koos on üles kasvatud, sellega on teenitud varandusi ja see pakub ka praegu pinget. Ainuke huvitav asi Virtsus, kus rahvast liigub! Kõik on ju siin! Kogu rahvas korraks koos, et aga järgmisel hetkel purjetada laiali erinevatesse saare otstesse jaanitulede juurde. Tegelikult on Saaremaa praamijärjekord kui üks suur organism, mille soontes tuksub eesti veri. Režissöörid ja stsenaristid Aleksandr Heifets ja Jaak Kilmi. Tootja Taiga Film OÜ.