Eri Venemaa otsest Narva elama sattunud prouad kohtuvad iga päev Gerassimovi pargis. Park asub aga hoopis teises riigis ja režiimis kui see, mida nad kogu pika elu tundnud ja ehitanud on. Vaatamata kõrgele eale eeldab see uus maailm naistelt kohanemist ja vastupidavust. Seda on elu neile õpetanud. Lisaks on pargis abiks ka hea seltskond ja eluterve huumor. Üheskoos piirilinna voolus ja pargipingil asju arutades seguneb minevik ja olevik, asine ja vaimne, kaks riiki ja režiimi fluidumiks nimega reaalsus. Režissöör Birgit Rosenberg, tootja Kokoro Produktsioon.