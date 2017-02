Dokumentaalfilm üheksast noorest emast, kes rajavad Tartusse kogukondlikku lastehoidu. Emad soovivad, et nende lapsed saaksid olla võimalikult palju aega õues, rohkelt joosta ja ronida. Ja seda sõltumata ilmast ning aastaajast. Nad usuvad, et see tagab lastele hea tervise. Film jälgib lastehoiu rajamist esimese tegevusaasta jooksul, kus tegutsetakse suures osas Emajõe kaldal. Lastekasvatamisest keerulisemaks kujuneb toimetulek raha, pakase ja avaliku arvamusega. Režissöör ja produtsent Urmas Reisberg. Tootja Plank Film 2016.