Brutaalne võitlus tule, mere ja tuulte vahel on vorminud Timanfaya rahvuspargist Lanzarotel müsteeriumite võrdkuju. Siin on üle 300 vulkaanipursete järel tekkinud kraatri. Viimati toimusid vulkaanipursked saarel umbes 200 aastat tagasi. Laava kattis suure osa saare kõige viljakamast pinnasest. Sellele põlenud elamiskõlbmatule maatükile on loodus maalinud oma kauneimad teosed. Lanzarote on Kanaari saarte suuruselt neljas saar, kus pole pilvelõhkujaid ega turistide horde.