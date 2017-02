Maret kõnetab Morna kohvikus eblaka olekuga Sander Eerot linnavalitsusest, mida aga too tegelikult silmas peab, jääb Marele arusaamatuks. Einar teeb Almale ettepaneku pealinna sõita. Põhjus selleks on aga piisavalt kummaline - Are on korraks Tallinna põiganud. Üsna loomulik, et ta astub läbi ka Georgi advokaadibüroost. Just seal kuuleb Georg valusast uudisest.