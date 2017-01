Romantiline draama/muusikal. Üks filmiajaloo kuulsamaid muusikale, adaptsioon samanimelistest Broadway lavastusest (1957), mis ammutas inspiratsiooni Shakespeare'i tuntud draamast „Romeo ja Julia“. Tegevus toimub 1950. aastate New Yorgis ja jutustab armastusloo, mille taustaks on kahe rivaalitseva, erineva kultuurilise taustaga noortekamba suhted. Peategelane Tony (Richard Beymer), kes kuulub ameeriklaste kampa, armub Mariasse (Natalie Wood), kes on puertoriikolaste kamba liidri õde.