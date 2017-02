Kuldsete kätega Karoliine on juba lapsepõlvest saati olnud kõva meisterdaja. Nüüd, kunstikoolide lõpetamise järel, töötab ta ERMis plastikute konservaatorina. Tema ülesandeks on erinevate plastikust eksponaatide säilitamine ja vajadusel ka restaureerimine. Päevad läbi plastidega möllav habras Karoliine leiab, et kõige lõõgastavam moodus töömurede maha raputamiseks on jõutõmme, mida ta jõusaalis usinasti harjutab. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Marit Ummelas, produtsent Hannela Lippus.